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लखनऊ: खराब खाने को लेकर छात्राएं धरने पर, कुलपति के आए बिना हॉस्टल में नहीं लौटेंगी वापस

रोहित मिश्र

Updated Wed, 30 Sep 2026 10:08 PM IST Updated Wed, 30 Sep 2026 10:08 PM IST







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खराब खाने की शिकायत को लेकर रात 10 बजे लखनऊ विवि की छात्राएं कैंपस में सड़क पर बैठी हुई हैं। मेस में खराब खाने को लेकर और कीड़े निकलने की शिकायत कर रही हैं। फिलहाल अभी तक कुलपति या कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं आए हैं। छात्राओं का कहना है कि जब तक कुलपति नहीं आएंगे, वे नहीं जाएंगी। ... और पढ़ें

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