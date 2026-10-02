लखनऊ में अनुप्रिया पटेल ने जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को किया संबोधित

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लखनऊ में विश्वेश्वरैया हॉल में अपना दल (एस) की अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संगठन की समीक्षा एवं जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अपना दल के कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं, तो मेरी सारी चिंता खत्म हो जाती है। मेरे कार्यकर्ता मुझे किसी कीमत पर हारने नहीं देंगे।

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