लखनऊ में कैसरबाग के सफेद बारादरी में 'कॉटन एंड सिल्क फैब प्रदर्शनी 2026' का शुभारंभ

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लखनऊ में कैसरबाग स्थित सफेद बारादरी में 'कॉटन एंड सिल्क फैब प्रदर्शनी 2026' का शुभारंभ हुआ। शारदीय नवरात्रि पर सजी प्रदर्शनी में देशभर के 100 से अधिक मास्टर बुनकरों के बनारसी, चंदेरी, तसर, कांचीपुरम, इक्कत, पैठानी, बगरू प्रिंट और कश्मीरी क्रेप सहित सिल्क-कॉटन हैंडलूम उत्पाद प्रदर्शित हैं। आयोजक मानस आचार्य और जावेद मकसूद ने बताया कि उद्देश्य गंगा-जमुनी तहजीब को बढ़ावा देना है।

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