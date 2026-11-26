लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय से जारी इस घोषणा में प्रतापगढ़ जिले की तीन प्रमुख विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाई गई है। इस सूची के अनुसार कुंडा से वर्तमान विधायक कुंवर रघुराज प्रताप सिंह "राजा भैया" को पार्टी ने फिर से अपना प्रत्याशी बनाया है। वह कुंडा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं।

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