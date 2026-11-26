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सलाम, एक आधा जिंदा आदमी आपके सामने खड़ा, हमारे अजीज अखिलेश यादव जी को शुक्रिया। मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ करेंगे। इस पांच साल की कैद ने दिल दिमाग को काफी प्रभावित किया है। कोई आम इंसान होता तो उसे अब तक मर जाना चाहिए था। जिस घृणा के सामना हमने किया है हमें मर जाना चाहिए था लेकिन हम शख्त जान है, कुछ करके ही मरेंगे।बाराबंकी में एक शायर थे खुमार साहब। मैंने एक मुसायरे में उनके बारे में पूछा तो पता तो पता चला कि उन्होंने एक बार फिर से जाम को हाथ लगा लिया है। हमने उनको खोजा। हम उन चंद बेवकूफ लोगों में से है जिन्होंने एक ही खानदान के लिए अपना आधा जीवन गुजार दिया। जिनके लिए सबकुछ किया मैं आधी सदी तक उनके साथ रहा और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी उनके हवाले कर दिया।