04:28 PM, 26-Nov-2026 अखिलेश ने आजम खां को भरोसा दिलाया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी ने हमेशा अपने घोषणा-पत्र में किए गए वादों को पूरा किया है। उन्होंने आजम खां को भरोसा दिलाते हुए कहा कि सपा ने जब भी घोषणा-पत्र बनाया, उसे लागू किया है।



अखिलेश यादव ने कहा, “समाजवादी पार्टी ने जब भी घोषणा-पत्र बनाया है, उसे लागू किया है। अगर उस दौरान कोई नई परिस्थिति या जरूरत सामने आई, तो पार्टी ने उसे भी अपने एजेंडे में शामिल कर पूरा किया है।”

04:27 PM, 26-Nov-2026 आजम खां बोले- मुर्गी चोरी में 21 साल की सजा और 36 लाख जुर्माना लगाया, छह साल जेल काट चुके सपा नेता आजम खां ने जेल में बिताए दिनों और अपने खिलाफ दर्ज मुकदमों का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौरान जिंदगी बेहद मुश्किल हो गई थी। उन्होंने कहा, “उस वक्त जिंदगी के हालात मुझसे पूछते थे कि क्या कभी हम छूटेंगे भी? ऐसा लगता था, जैसे किसी ने दिल में खंजर उतार दिया हो। मौत बहुत सस्ती थी और वह जिंदगी बहुत दर्दनाक, जिसे हमने गुजारा।”



अपनी सजा का जिक्र करते हुए आजम खां ने कहा, “हमारा गुनाह भी बता दीजिए। मुर्गी चोरी में 21 साल की सजा और 36 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। अगर चोरी की धारा होती तो अधिकतम सजा तीन साल थी। मेरी पत्नी और बेटे को भी संबंधित धाराओं में अधिकतम सजा दी गई। कहा गया कि हमने मुर्गी चोरी की, लेकिन धारा डकैती की लगाई गई।”



उन्होंने कहा कि वह करीब छह साल जेल में काट चुके हैं और अब उनके कई मुकदमे खुद ही खत्म हो गए हैं। आजम खां ने सजा और मुकदमों को लेकर अपनी बात रखते हुए न्यायिक कार्रवाई पर सवाल उठाए।

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04:24 PM, 26-Nov-2026 आजम खां बोले- बेटे को अलग गाड़ी में बैठाया तो लगा अब गोली मार देंगे सपा नेता आजम खां ने अपने संबोधन में जेल में बिताए दिनों और बेटे के साथ हुई कथित ज्यादती का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जेल से निकलने के महज 15 मिनट बाद ही ईडी उन्हें गिरफ्तार करके ले गई। इस दौरान दो ऐसे लम्हे आए, जब उन्हें लगा कि उनका दिल क्यों नहीं फट गया।



आजम खां ने बताया कि एक बार रात करीब साढ़े तीन बजे जेलर ने उन्हें जगाकर कहा कि उनका ट्रांसफर हो गया है। उन्होंने कहा, “मुझे इसका दर्द नहीं है कि जेल में तन्हा रहा, लेकिन दर्द इस बात का है कि एक बेगुनाह बेटे को मेरे साथ जेल में दिन गुजारने पड़े।”



उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि एक बार उन्हें अलग खड़ा कर दिया गया और उनके बेटे को दूसरी तरफ। उस वक्त उन्हें लगा कि अब उन्हें गोली मार दी जाएगी। इसके बाद उन्हें अलग गाड़ी में और बेटे को दूसरी गाड़ी में बैठाया गया। आजम खां के मुताबिक, उन्होंने अधिकारियों से दोनों को एक ही गाड़ी में बैठाने के लिए कहा, लेकिन हुकूमत ने उन्हें डांट दिया।



आजम खां ने बताया कि उन्होंने बेटे से कहा, “हम मिलेंगे, यहां नहीं मिलेंगे तो ऊपर मिलेंगे।” उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें यह पता नहीं चल गया कि उनका बेटा किस जेल में है, तब तक के वे पल बर्दाश्त से बाहर थे।



आजम खां ने इस स्थिति की तुलना अंग्रेजों के दौर से करते हुए कहा, “ऐसा तो अंग्रेजों ने भगत सिंह के साथ भी नहीं किया था कि उनके परिवार वालों को जेल में डाल दिया गया हो।”

राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, “हम बहता हुआ समंदर हैं, गंदा नाला नहीं। हम वोट कटुआ नहीं हैं, वोट जोड़ते हैं।”

04:20 PM, 26-Nov-2026 आजम खां बोले- जेल में अकेले रहने का दर्द नहीं, बेगुनाह बेटे को साथ जेल में गुजारने पड़े दिन सपा नेता आजम खां ने अपने संबोधन में जेल में बिताए दिनों और परिवार को हुई परेशानी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जेल से निकलने के बाद उन्होंने कुछ कहा था, लेकिन महज 15 मिनट बाद ही ईडी उन्हें गिरफ्तार करके ले गई।



आजम खां ने कहा, “दो लम्हे ऐसे गुजरे, जब हमें लगा कि दिल फट क्यों नहीं गया। एक बार साढ़े तीन बजे जेलर साहब ने हमें उठा दिया और कहा कि आपका ट्रांसफर हो गया है।” उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का दर्द नहीं है कि वह जेल में तन्हा रहे, बल्कि तकलीफ इस बात की है कि उनके एक बेगुनाह बेटे को भी उनके साथ जेल में दिन गुजारने पड़े।



उन्होंने इसकी तुलना स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह से करते हुए कहा, “ऐसा तो अंग्रेजों ने भगत सिंह के साथ भी नहीं किया था कि उनके परिवार वालों को जेल में डाल दिया गया हो।” आजम खां ने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा, “हम बहता हुआ समंदर हैं, गंदा नाला नहीं। हम वोट कटुआ नहीं हैं, वोट जोड़ते हैं।”

04:16 PM, 26-Nov-2026 आजम खां का ओवैसी पर निशाना- कुछ लोग न खुद कुछ बन सकते हैं, न किसी को बना सकते हैं समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां ने अपने संबोधन में असदुद्दीन ओवैसी पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग न तो खुद कुछ बन सकते हैं और न ही किसी को कुछ बना सकते हैं, लेकिन वे किसी सरकार का बनना प्रभावित कर सकते हैं।



आजम खां ने कहा कि अखिलेश यादव आज पार्टी का चुनावी घोषणा-पत्र पेश करेंगे। उन्होंने इसे आने वाले हिंदुस्तान का भविष्य बताते हुए कहा कि इसमें कुछ भी स्थायी नहीं है। आगे जरूरत के मुताबिक बदलाव किया जा सकता है।



उन्होंने कहा, “आजकल कुछ लोग आपको परेशान कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वे लोग अपनी बीमारी से बाज आ जाएं। कुछ लोग ऐसे हैं, जो न तो कुछ बन सकते हैं और न कुछ बना सकते हैं, लेकिन वे किसी सरकार का बनना प्रभावित कर सकते हैं।”

04:14 PM, 26-Nov-2026 आजम खां ने शायरी पढ़कर सुनाया अपना दर्द आजम खां ने अपने संबोधन के दौरान शायरी के जरिए अपनी भावनाएं जाहिर कीं। उन्होंने कहा-



“मुझको शिकस्त-ए-दिल का मज़ा याद आ गया,

तुम क्यों उदास हो गए, क्या याद आ गया।

कहने को ज़िंदगी थी बहुत मुख़्तसर मगर,

कुछ यूं बसर हुई कि ख़ुदा याद आ गया।” आजम खां ने अपने संबोधन के दौरान शायरी के जरिए अपनी भावनाएं जाहिर कीं। उन्होंने कहा-“मुझको शिकस्त-ए-दिल का मज़ा याद आ गया,तुम क्यों उदास हो गए, क्या याद आ गया।कहने को ज़िंदगी थी बहुत मुख़्तसर मगर,कुछ यूं बसर हुई कि ख़ुदा याद आ गया।”

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04:13 PM, 26-Nov-2026 आजम खां बोले- एक ही खानदान के लिए आधी सदी गुजार दी, आने वाली पीढ़ी को भी उनके हवाले कर दिया आजम खां ने अपने संबोधन में एक ही खानदान के साथ लंबे राजनीतिक जुड़ाव को लेकर आत्मालोचना की। उन्होंने कहा, “हम उन चंद बेवकूफ लोगों में से हैं, जिन्होंने एक ही खानदान के लिए अपना आधा जीवन गुजार दिया। जिनके लिए सबकुछ किया, मैं आधी सदी तक उनके साथ रहा और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी उनके हवाले कर दिया।”

04:10 PM, 26-Nov-2026 आजम खां बोले- एक आधा जिंदा आदमी आपके सामने खड़ा आजम खां बोले कि सलाम, एक आधा जिंदा आदमी आपके सामने खड़ा, हमारे अजीज अखिलेश यादव जी को शुक्रिया। मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ करेंगे। इस पांच साल की कैद ने दिल दिमाग को काफी प्रभावित किया है। कोई आम इंसान होता तो उसे अब तक मर जाना चाहिए था। जिस घृणा के सामना हमने किया है हमें मर जाना चाहिए था लेकिन हम शख्त जान है, कुछ करके ही मरेंगे। बाराबंकी में एक शायर थे खुमार साहब। मैंने एक मुसायरे में उनके बारे में पूछा तो पता तो पता चला कि उन्होंने एक बार फिर से जाम को हाथ लगा लिया है। हमने उनको खोजा।

04:01 PM, 26-Nov-2026 सपा के घोषणापत्र पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में लखनऊ के शहीद पथ स्थित होटल सेंट्रम में समाजवादी पार्टी के चुनावी घोषणापत्र के विमोचन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में शुरू होगी। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव यहां ‘जन-मन का मैनिफेस्टो’ जारी करेंगे।



