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सपा का चुनावी घोषणापत्र: आजम खां बोले- कैद ने दिल-दिमाग पर असर डाला, हम सख्त जान हैं, कुछ करके ही मरेंगे
Samajwadi Party Manifesto 2027 Live Updates : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार को संविधान दिवस के अवसर पर पार्टी का चुनावी घोषणा-पत्र जारी करेंगे। घोषणा-पत्र में बेरोजगारों, महिलाओं, किसानों और कर्मचारियों को लेकर कई बड़े वादे किए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक, इसमें 10 प्रमुख घोषणाएं शामिल हो सकती हैं।
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अखिलेश ने आजम खां को भरोसा दिलाया
अखिलेश यादव ने कहा, “समाजवादी पार्टी ने जब भी घोषणा-पत्र बनाया है, उसे लागू किया है। अगर उस दौरान कोई नई परिस्थिति या जरूरत सामने आई, तो पार्टी ने उसे भी अपने एजेंडे में शामिल कर पूरा किया है।”
आजम खां बोले- मुर्गी चोरी में 21 साल की सजा और 36 लाख जुर्माना लगाया, छह साल जेल काट चुके
अपनी सजा का जिक्र करते हुए आजम खां ने कहा, “हमारा गुनाह भी बता दीजिए। मुर्गी चोरी में 21 साल की सजा और 36 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। अगर चोरी की धारा होती तो अधिकतम सजा तीन साल थी। मेरी पत्नी और बेटे को भी संबंधित धाराओं में अधिकतम सजा दी गई। कहा गया कि हमने मुर्गी चोरी की, लेकिन धारा डकैती की लगाई गई।”
उन्होंने कहा कि वह करीब छह साल जेल में काट चुके हैं और अब उनके कई मुकदमे खुद ही खत्म हो गए हैं। आजम खां ने सजा और मुकदमों को लेकर अपनी बात रखते हुए न्यायिक कार्रवाई पर सवाल उठाए।
आजम खां बोले- बेटे को अलग गाड़ी में बैठाया तो लगा अब गोली मार देंगे
आजम खां ने बताया कि एक बार रात करीब साढ़े तीन बजे जेलर ने उन्हें जगाकर कहा कि उनका ट्रांसफर हो गया है। उन्होंने कहा, “मुझे इसका दर्द नहीं है कि जेल में तन्हा रहा, लेकिन दर्द इस बात का है कि एक बेगुनाह बेटे को मेरे साथ जेल में दिन गुजारने पड़े।”
उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि एक बार उन्हें अलग खड़ा कर दिया गया और उनके बेटे को दूसरी तरफ। उस वक्त उन्हें लगा कि अब उन्हें गोली मार दी जाएगी। इसके बाद उन्हें अलग गाड़ी में और बेटे को दूसरी गाड़ी में बैठाया गया। आजम खां के मुताबिक, उन्होंने अधिकारियों से दोनों को एक ही गाड़ी में बैठाने के लिए कहा, लेकिन हुकूमत ने उन्हें डांट दिया।
आजम खां ने बताया कि उन्होंने बेटे से कहा, “हम मिलेंगे, यहां नहीं मिलेंगे तो ऊपर मिलेंगे।” उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें यह पता नहीं चल गया कि उनका बेटा किस जेल में है, तब तक के वे पल बर्दाश्त से बाहर थे।
आजम खां ने इस स्थिति की तुलना अंग्रेजों के दौर से करते हुए कहा, “ऐसा तो अंग्रेजों ने भगत सिंह के साथ भी नहीं किया था कि उनके परिवार वालों को जेल में डाल दिया गया हो।”
राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, “हम बहता हुआ समंदर हैं, गंदा नाला नहीं। हम वोट कटुआ नहीं हैं, वोट जोड़ते हैं।”
आजम खां बोले- जेल में अकेले रहने का दर्द नहीं, बेगुनाह बेटे को साथ जेल में गुजारने पड़े दिन
आजम खां ने कहा, “दो लम्हे ऐसे गुजरे, जब हमें लगा कि दिल फट क्यों नहीं गया। एक बार साढ़े तीन बजे जेलर साहब ने हमें उठा दिया और कहा कि आपका ट्रांसफर हो गया है।” उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का दर्द नहीं है कि वह जेल में तन्हा रहे, बल्कि तकलीफ इस बात की है कि उनके एक बेगुनाह बेटे को भी उनके साथ जेल में दिन गुजारने पड़े।
उन्होंने इसकी तुलना स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह से करते हुए कहा, “ऐसा तो अंग्रेजों ने भगत सिंह के साथ भी नहीं किया था कि उनके परिवार वालों को जेल में डाल दिया गया हो।” आजम खां ने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा, “हम बहता हुआ समंदर हैं, गंदा नाला नहीं। हम वोट कटुआ नहीं हैं, वोट जोड़ते हैं।”
आजम खां का ओवैसी पर निशाना- कुछ लोग न खुद कुछ बन सकते हैं, न किसी को बना सकते हैं
आजम खां ने कहा कि अखिलेश यादव आज पार्टी का चुनावी घोषणा-पत्र पेश करेंगे। उन्होंने इसे आने वाले हिंदुस्तान का भविष्य बताते हुए कहा कि इसमें कुछ भी स्थायी नहीं है। आगे जरूरत के मुताबिक बदलाव किया जा सकता है।
उन्होंने कहा, “आजकल कुछ लोग आपको परेशान कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वे लोग अपनी बीमारी से बाज आ जाएं। कुछ लोग ऐसे हैं, जो न तो कुछ बन सकते हैं और न कुछ बना सकते हैं, लेकिन वे किसी सरकार का बनना प्रभावित कर सकते हैं।”
आजम खां ने शायरी पढ़कर सुनाया अपना दर्दआजम खां ने अपने संबोधन के दौरान शायरी के जरिए अपनी भावनाएं जाहिर कीं। उन्होंने कहा-
“मुझको शिकस्त-ए-दिल का मज़ा याद आ गया,
तुम क्यों उदास हो गए, क्या याद आ गया।
कहने को ज़िंदगी थी बहुत मुख़्तसर मगर,
कुछ यूं बसर हुई कि ख़ुदा याद आ गया।”
आजम खां बोले- एक ही खानदान के लिए आधी सदी गुजार दी, आने वाली पीढ़ी को भी उनके हवाले कर दिया
आजम खां बोले- एक आधा जिंदा आदमी आपके सामने खड़ा
सपा के घोषणापत्र पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में
लखनऊ के शहीद पथ स्थित होटल सेंट्रम में समाजवादी पार्टी के चुनावी घोषणापत्र के विमोचन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में शुरू होगी। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव यहां ‘जन-मन का मैनिफेस्टो’ जारी करेंगे।
ये हो सकते हैं सपा के प्रमुख चुनावी वादे
- महिलाओं को हर साल 40 हजार रुपये
- घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली
- पुरानी पेंशन योजना की बहाली
- गन्ना किसानों को 24 घंटे में भुगतान और रिवॉल्विंग फंड
- आउटसोर्सिंग व्यवस्था खत्म कर नियमित नौकरी
- खाली सरकारी पदों को भरने का वादा
- विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा और लैपटॉप
- स्वरोजगार के लिए दो लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता
- पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून
- गोमती रिवर फ्रंट पर पीडीए महापुरुषों की प्रतिमाएं
- पत्रकारों और बुद्धिजीवियों के लिए सामाजिक सुरक्षा
- यश भारती सम्मान की राशि बढ़ाकर एक लाख रुपये