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राजधानी लखनऊ में गुरुवार को संविधान दिवस पर कांग्रेस ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें शामिल होने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी पहुंचे। इस मौके पर संविधान रक्षा मार्च भी निकाला जाना था। लेकिन, जिला प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। विज्ञापन



प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने मार्च के लिए अनुमति न मिलने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सभी कांग्रेसजन संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के संकल्प के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विज्ञापन



इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस के 145 साल के इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस कभी खत्म होने वाली पार्टी नहीं है। 'मिलकर लड़ेंगे तो जीतेंगे ही।' विज्ञापन विज्ञापन



खरगे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संविधान और बाबा साहेब के सम्मान के मुद्दे पर कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। खरगे ने भाजपा पर राम के नाम का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, 'तुमने राम के नाम पर चोरी की, तुम्हें स्वर्ग का दरवाजा नहीं मिलेगा।' प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने मार्च के लिए अनुमति न मिलने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सभी कांग्रेसजन संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के संकल्प के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस के 145 साल के इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस कभी खत्म होने वाली पार्टी नहीं है। 'मिलकर लड़ेंगे तो जीतेंगे ही।'खरगे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संविधान और बाबा साहेब के सम्मान के मुद्दे पर कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। खरगे ने भाजपा पर राम के नाम का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, 'तुमने राम के नाम पर चोरी की, तुम्हें स्वर्ग का दरवाजा नहीं मिलेगा।'

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भाजपा के अश्वमेध का घोड़ा यूपीवासियों ने पकड़ लिया है उन्होंने कहा कि मोदी ने ज्ञानेश कुमार के साथ मिलकर हमारे वोटों की चोरी की। प्रधानमंत्री पहले जहां जाते थे, वहां बोलते थे, अबकी बार 400 बार। अरे कहां गया आपका 400 पार। 400 पार कहकर अश्वमेध का जो घोड़ा आपने छोड़ा था, उसे उत्तर प्रदेश के वासियों ने पकड़ लिया है। आगे आपके लिए (पीएम के लिए) यही सलाह है कि गद्दी छोड़ देना। लखनऊ वालों ने आपको ऐसा सबक सिखाया कि 400 बार की बोलती बंद हो गई है।



खरगे ने पीएम पर निशाना साधते हुए आगे कहा आपने टीडीपी और नीतीश कुमार का जो पैर लगाए हैं, जैसे ही ये दोनों पैर निकलेंगे आप लंगड़ाकर चलेंगे। वाराणसी में अजय राय से परेशान हैं। अपनी ही नीतियों में फेल रहे। अभी हाल ही में खुद ही स्वीकार किया। मोदी खुद कह रहे हैं कि कंपनियां सिर्फ मुनाफा कमा रही हैं। न रोजगार दे रही हैं, न इन्वेस्ट कर ही हैं।

अग्निवीरों को 10 साल के एक्सटेंशन की मांग की उन्होंने कहा कि भाजपा का डबल इंजन काम नहीं कर रहा है। अब कांग्रेस का इंजन काम करेगा। अग्निवीर योजना पर भी सरकार को घेरा। कहा कि चुनाव की वजह से अग्निवीरों को दो साल का एक्सटेंशन दिया है। अरे देना ही था तो 10 साल का देते। आपके लोग तो खूब कमा रहे हैं, लेकिन मजदूरों को आप कुछ नहीं दे रहे हैं।



खरगे ने कहा कि हर तरफ महंगाई इतनी बढ़ गई है लेकिन, भाजपा का खजाना बढ़ता ही जा रहा है। उन्होंने सवाल पूछा कि आपके खजाने पर 10 हजार करोड़ कहां से आएं। आपने ईडी, सीबीआई का उपयोग करके डाका डाला है। हेडगेवार ने कहा था कि आजादी की लड़ाई में मत कूदो, जेल गए तो आपके परिवार का क्या होगा?