{"_id":"6b0800cdd0c73facb4051f2f","slug":"permission-denied-in-lucknow-yet-congress-proceeds-with-constitution-protection-march-2026-11-26","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"लखनऊ: बिना अनुमति कांग्रेस निकाल रही मार्च; पुलिस ने आराधना मिश्रा समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजधानी लखनऊ में गुरुवार को संविधान दिवस के अवसर पर कांग्रेस ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर संविधान रक्षा मार्च निकाला जा रहा है। हालांकि, जिला प्रशासन ने मार्च निकालने की अनुमति नहीं दी थी। इसके बावजूद निकाले जा रहे मार्च को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। कार्यक्रम की अगुवाई प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना कर रही हैं। विज्ञापन



बिना अनुमति मार्च निकालने पर पुलिस ने कांग्रेसियों को रोका। जबरन आगे बढ़ने की जिद पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। माहौल गरमाया हुआ है। इस दौरान उत्तर प्रदेश प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’ सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। नेता बोले- संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की आवाज को गिरफ्तारियों से नहीं दबाया जा सकता है। विज्ञापन

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इससे पहले कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खरगे ने भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस के 145 साल के इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस कभी खत्म होने वाली पार्टी नहीं है। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा, 'मिलकर लड़ेंगे तो जीतेंगे ही।'



खरगे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संविधान और बाबा साहेब के सम्मान की लड़ाई जारी रहेगी।

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