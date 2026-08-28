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Jammu: सीमा पर बहनों ने जवानों की कलाइयों पर बांधी राखी, देशभक्ति से भावुक हुआ माहौल
रक्षाबंधन के अवसर पर आरएस पुरा सेक्टर की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बहनों ने देश की रक्षा में तैनात वीर जवानों की कलाइयों पर राखियां बांधकर भाई-बहन के पवित्र रिश्ते का संदेश दिया। बहनों ने जवानों को मिठाई खिलाकर उनकी लंबी उम्र और सुरक्षित रहने की कामना की। जवानों ने भी बहनों को देश की रक्षा का भरोसा दिलाया। इस दौरान सीमा पर भावुक माहौल रहा और सभी ने देश की सुरक्षा में जवानों के योगदान को नमन किया।
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