Jammu News: रामगढ़ में कांग्रेस की चौपाल, पूर्ण राज्य और रोजगार के मुद्दे उठे
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:46 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:46 AM IST
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- राज्य का दर्जा बहाल करने, भर्ती प्रक्रिया और बेरोजगारी पर चर्चा
- कर्रा और भल्ला ने कहा, जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याएं उठाती रहेगी कांग्रेस
संवाद न्यूज एजेंसी
जम्मू। जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जेकेपीसीसी) की ओर से चलाए जा रहे जनसंपर्क कार्यक्रम ‘चौपाल पे चर्चा’ के तहत शुक्रवार को रामगढ़, सांबा में कार्यक्रम आयोजित किया गया। संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि ‘चौपाल पे चर्चा’ का उद्देश्य औपचारिक राजनीतिक बैठकों से आगे बढ़कर लोगों को अपनी समस्याएं सीधे पार्टी नेतृत्व के सामने रखने का अवसर देना है।
उन्होंने जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के साथ बेरोजगारी, भर्ती और परीक्षा संबंधी समस्याओं, महंगाई तथा सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि युवाओं और आम लोगों से जुड़े मुद्दों को जमीनी स्तर पर लगातार उठाया जाएगा।
प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से सीधा संपर्क बनाए रखने और स्थानीय समस्याओं को समझने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्व मंत्री यशपाल कुंडल ने कहा कि ऐसे संवाद कार्यक्रमों से लोगों को वरिष्ठ नेताओं के समक्ष अपनी समस्याएं रखने का अवसर मिलता है। संजीव शर्मा ने कार्यकर्ताओं से लोगों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखने और जनसमस्याओं को उचित मंच तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में पूर्व एमएलसी बलबीर सिंह आदि मौजूद रहे।
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- कर्रा और भल्ला ने कहा, जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याएं उठाती रहेगी कांग्रेस
संवाद न्यूज एजेंसी
जम्मू। जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जेकेपीसीसी) की ओर से चलाए जा रहे जनसंपर्क कार्यक्रम ‘चौपाल पे चर्चा’ के तहत शुक्रवार को रामगढ़, सांबा में कार्यक्रम आयोजित किया गया। संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि ‘चौपाल पे चर्चा’ का उद्देश्य औपचारिक राजनीतिक बैठकों से आगे बढ़कर लोगों को अपनी समस्याएं सीधे पार्टी नेतृत्व के सामने रखने का अवसर देना है।
उन्होंने जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के साथ बेरोजगारी, भर्ती और परीक्षा संबंधी समस्याओं, महंगाई तथा सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि युवाओं और आम लोगों से जुड़े मुद्दों को जमीनी स्तर पर लगातार उठाया जाएगा।
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प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से सीधा संपर्क बनाए रखने और स्थानीय समस्याओं को समझने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्व मंत्री यशपाल कुंडल ने कहा कि ऐसे संवाद कार्यक्रमों से लोगों को वरिष्ठ नेताओं के समक्ष अपनी समस्याएं रखने का अवसर मिलता है। संजीव शर्मा ने कार्यकर्ताओं से लोगों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखने और जनसमस्याओं को उचित मंच तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में पूर्व एमएलसी बलबीर सिंह आदि मौजूद रहे।
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