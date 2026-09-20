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Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   IIM Jammu issues notice to students absent from PM's birthday event, asks why they did not attend.

प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन: समारोह में अनुपस्थित छात्रों से आईआईएम जम्मू ने पूछा क्यों नहीं आए; नोटिस

Sun, 20 Sep 2026 03:35 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sun, 20 Sep 2026 03:35 AM IST
सार

कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन ने नोटिस पर सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन का कार्यक्रम किसी शैक्षणिक संस्थान में छात्रों के लिए अनिवार्य क्यों होना चाहिए?

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IIM Jammu issues notice to students absent from PM's birthday event, asks why they did not attend.
पीएम मोदी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर 17 सितंबर को आईआईएम जम्मू में आयोजित दीप प्रज्ज्वलन कार्यक्रम में अनुपस्थित छात्रों से जवाब तलब किया गया है। मेल में कार्यक्रम को अनिवार्य बताया गया है। गैरहाजिरी की वजह स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। जवाब नहीं देने पर 500 रुपये जुर्माने की चेतावनी दी गई है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और जम्मू-कश्मीर प्रभारी सैयद नासिर हुसैन ने मेल को सोशल मीडिया पर साझा कर सवाल उठाए हैं।

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संस्थान की ओर से छात्रों को भेजे गए मेल में लिखा गया है कि 17 सितंबर के दीप प्रज्ज्वलन कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे हैं। बीमारी की वजह से कार्यक्रम में शामिल नहीं होने वालों को ही छूट देने की बात कही गई है, जिसके लिए संस्थान के स्वास्थ्य केंद्र संजीवनी का आधिकारिक प्रमाण मांगा गया है।
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आईआईएम ने कहा, जुर्माना नहीं लगा
कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन ने नोटिस पर सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन का कार्यक्रम किसी शैक्षणिक संस्थान में छात्रों के लिए अनिवार्य क्यों होना चाहिए? वहीं, मामले में आईआईएम जम्मू की ओर से बताया गया कि किसी भी छात्र पर 500 रुपये का जुर्माना नहीं लगाया गया है।

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