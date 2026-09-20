प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन: समारोह में अनुपस्थित छात्रों से आईआईएम जम्मू ने पूछा क्यों नहीं आए; नोटिस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर 17 सितंबर को आईआईएम जम्मू में आयोजित दीप प्रज्ज्वलन कार्यक्रम में अनुपस्थित छात्रों से जवाब तलब किया गया है। मेल में कार्यक्रम को अनिवार्य बताया गया है। गैरहाजिरी की वजह स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। जवाब नहीं देने पर 500 रुपये जुर्माने की चेतावनी दी गई है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और जम्मू-कश्मीर प्रभारी सैयद नासिर हुसैन ने मेल को सोशल मीडिया पर साझा कर सवाल उठाए हैं।

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संस्थान की ओर से छात्रों को भेजे गए मेल में लिखा गया है कि 17 सितंबर के दीप प्रज्ज्वलन कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे हैं। बीमारी की वजह से कार्यक्रम में शामिल नहीं होने वालों को ही छूट देने की बात कही गई है, जिसके लिए संस्थान के स्वास्थ्य केंद्र संजीवनी का आधिकारिक प्रमाण मांगा गया है। विज्ञापन



आईआईएम ने कहा, जुर्माना नहीं लगा

कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन ने नोटिस पर सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन का कार्यक्रम किसी शैक्षणिक संस्थान में छात्रों के लिए अनिवार्य क्यों होना चाहिए? वहीं, मामले में आईआईएम जम्मू की ओर से बताया गया कि किसी भी छात्र पर 500 रुपये का जुर्माना नहीं लगाया गया है। संस्थान की ओर से छात्रों को भेजे गए मेल में लिखा गया है कि 17 सितंबर के दीप प्रज्ज्वलन कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे हैं। बीमारी की वजह से कार्यक्रम में शामिल नहीं होने वालों को ही छूट देने की बात कही गई है, जिसके लिए संस्थान के स्वास्थ्य केंद्र संजीवनी का आधिकारिक प्रमाण मांगा गया है।कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन ने नोटिस पर सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन का कार्यक्रम किसी शैक्षणिक संस्थान में छात्रों के लिए अनिवार्य क्यों होना चाहिए? वहीं, मामले में आईआईएम जम्मू की ओर से बताया गया कि किसी भी छात्र पर 500 रुपये का जुर्माना नहीं लगाया गया है।

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