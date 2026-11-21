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जम्मू में क्रिकेट का महाकुंभ शुरू: सीएम उमर अब्दुल्ला ने किया 22वें अखिल भारतीय कुलपति टी20 टूर्नामेंट का उद्घाटन

Nikita Gupta

Updated Sat, 21 Nov 2026 08:20 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 08:20 PM IST







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शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एसकेयूएएसटी-के) चठा में 22वें अखिल भारतीय कुलपति टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया। उद्घाटन समारोह में बीसी स्कास्ट जम्मू प्रो. बी.एन. त्रिपाठी सहित विश्वविद्यालय के अधिकारी मौजूद रहे, जहां खेल भावना और क्रिकेट को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। ... और पढ़ें

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