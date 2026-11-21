{"_id":"6b01b028dd4877dbbf066506","slug":"video-the-festival-of-chhath-puja-was-celebrated-with-great-fervor-along-the-banks-of-the-basantar-river-in-samba-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"सांबा: बसंतर नदी के तट पर उमड़ा आस्था का सैलाब, धूमधाम से मनाया गया छठ महापर्व","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सांबा: बसंतर नदी के तट पर उमड़ा आस्था का सैलाब, धूमधाम से मनाया गया छठ महापर्व

Nikita Gupta

Updated Sat, 21 Nov 2026 08:22 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 08:22 PM IST







Link Copied



सांबा में बसंतर नदी के किनारे छठ पूजा का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने एकत्र होकर सूर्य देव की पूजा-अर्चना की। व्रतियों ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। ... और पढ़ें

विज्ञापन