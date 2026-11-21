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जम्मू: पेड़ से चारा काटते समय करंट ने ली 65 वर्षीय बुजुर्ग की जान, पत्नी भी झुलसी

Nikita Gupta

Updated Sat, 21 Nov 2026 08:21 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 08:21 PM IST







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डोडा के यादगार क्षेत्र में पेड़ से पशुओं के लिए चारा काटते समय बिजली का करंट लगने से 65 वर्षीय सतीश कुमार की मौत हो गई। उन्हें बचाने के प्रयास में उनकी पत्नी कांता देवी भी घायल हो गईं, जिनका जीएमसी डोडा में उपचार जारी है। हादसे के बाद मृतक के गांव कलिहांड में शोक की लहर है। ... और पढ़ें

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