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जम्मू: दूरदराज बेहोता को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, 1.50 करोड़ से बनेगा नया एनटीपीएचसी भवन

Nikita Gupta

Updated Sat, 21 Nov 2026 08:22 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 08:22 PM IST







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डोडा पश्चिम के दूरदराज मर्मत क्षेत्र के बेहोता में करीब 1.50 करोड़ की लागत से नए एनटीपीएचसी भवन का निर्माण किया जाएगा, जिसकी आधारशिला विधायक शक्ति राज परिहार ने रखी। इस परियोजना से क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, जबकि विधायक ने दूरदराज इलाकों में स्वास्थ्य, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार अपनी प्राथमिकता बताया। ... और पढ़ें

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