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जम्मू: रंग-बिरंगे परिधानों में सजे नन्हे-मुन्ने, रियासी के स्कूलों में बाल दिवस की धूम
रियासी नगर के विभिन्न स्कूलों में बाल दिवस उत्साह और धूमधाम से मनाया गया, जहां बच्चे रंग-बिरंगे परिधानों में स्कूल पहुंचे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खेलों व मनोरंजक गतिविधियों में भाग लिया। इस दौरान विद्यार्थियों को बाल दिवस के महत्व के बारे में जानकारी दी गई और उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित किया गया।
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