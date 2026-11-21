{"_id":"6b01af8b8093d0c696088af9","slug":"video-scientists-should-focus-on-improving-animal-breeds-and-preventing-diseases-javed-ahmed-dar-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू: पशुओं की नस्ल सुधार और बीमारी रोकथाम पर फोकस, मंत्री जावेद अहमद डार ने वैज्ञानिकों से की अपील","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जम्मू: पशुओं की नस्ल सुधार और बीमारी रोकथाम पर फोकस, मंत्री जावेद अहमद डार ने वैज्ञानिकों से की अपील

Nikita Gupta

Updated Sat, 21 Nov 2026 08:19 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 08:19 PM IST







Link Copied



शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, आरएस पुरा में आयोजित अंतरराष्ट्रीय पशु चिकित्सा सम्मेलन का उद्घाटन मंत्री जावेद अहमद डार ने किया। उन्होंने वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से पशुओं की बेहतर नस्लों के विकास, बीमारियों की रोकथाम, आधुनिक तकनीकों और जमीनी स्तर पर उपयोगी शोध पर जोर देने की अपील की, ताकि पशुपालकों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, दूध उत्पादन बढ़े और उन्हें नुकसान से बचाया जा सके। ... और पढ़ें

विज्ञापन