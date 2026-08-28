Jammu: पौनी-कुंड खनयाड़ी सड़क पर ग्रामीणों का हल्ला बोल, अधूरा काम पूरा कराने की मांग

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पौनी से कुंड खनयाड़ी तक पीएमजीएसवाई के तहत बनी सड़क के अधूरे निर्माण एवं रखरखाव कार्य को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सड़क की नालियों की सफाई, झाड़ियों की कटाई, व्हाइटवॉश और भूस्खलन का मलबा हटाने जैसे कई कार्य अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे और भूस्खलन के कारण आवाजाही प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने विभाग से मौके का निरीक्षण कर अधूरे कार्य को जल्द पूरा कराने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि काम पूरा होने से पहले ठेकेदार को भुगतान किया गया तो वे दोबारा प्रदर्शन करेंगे।

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