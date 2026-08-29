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Bandipora: खेल के मैदान में उतरे छात्र, नेशनल स्पोर्ट्स डे पर छात्रों ने दिखाया दम

जम्मू और कश्मीर ब्यूरो

Updated Sat, 29 Aug 2026 05:11 PM IST Updated Sat, 29 Aug 2026 05:11 PM IST







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बांदीपोरा में राष्ट्रीय खेल दिवस पर विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों और युवाओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। कार्यक्रम में दौड़, रस्साकशी और क्रिकेट प्रतियोगिताएं हुईं, जबकि शिक्षा अधिकारियों ने छात्रों को फिटनेस, अनुशासन और सर्वांगीण विकास के लिए खेलों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। ... और पढ़ें

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