{"_id":"6a92c557cdd6df86f309c43a","slug":"video-farmers-martyred-in-1991-remembered-in-vijaypur-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"Jammu: विजयपुर में याद किए गए 1991 के शहीद किसान, निकला श्रद्धांजलि मार्च","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विजयपुर में 1991 की पुलिस फायरिंग में मारे गए दो किसानों सरदार पूरन सिंह और रमेश लाल की याद में शहीदी दिवस मनाया गया और गुरुद्वारे से शहीद स्थल तक श्रद्धांजलि मार्च निकाला गया। कार्यक्रम में किसानों की सिंचाई, बिजली बिल, कर्ज और फसलों के उचित दाम जैसी समस्याएं उठाते हुए एमएसपी सुनिश्चित करने और प्रस्तावित बिजली दर बढ़ोतरी वापस लेने की मांग की गई।

... और पढ़ें