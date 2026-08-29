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Kashmir: बिजली दर बढ़ोतरी और SRO-105 के खिलाफ गांदरबल में JKUM का प्रदर्शन, सरकार से जवाब मांगा

जम्मू और कश्मीर ब्यूरो

Updated Sat, 29 Aug 2026 05:48 PM IST Updated Sat, 29 Aug 2026 05:48 PM IST







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गांदरबल में जेकेयूएम ने बिजली टैरिफ में प्रस्तावित 6.83% बढ़ोतरी, SRO-105 और कथित बैकडोर नियुक्तियों के खिलाफ प्रदर्शन कर सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने बिजली दर बढ़ोतरी वापस लेने, स्थानीय मजदूरों की आजीविका बचाने और युवाओं के लिए पारदर्शी व मेरिट आधारित भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने की मांग की। ... और पढ़ें

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