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Kashmir: गांदरबल में ईद मिलाद-उन-नबी की धूम, जुलूसों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

जम्मू और कश्मीर ब्यूरो

Updated Sat, 29 Aug 2026 05:48 PM IST Updated Sat, 29 Aug 2026 05:48 PM IST







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गांदरबल में ईद मिलाद-उन-नबी के मौके पर विभिन्न इलाकों में जुलूस निकाले गए, जिनमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। शुक्रवार की नमाज के बाद गुंड में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए और धार्मिक श्रद्धा के साथ जुलूस में शामिल हुए। ... और पढ़ें

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