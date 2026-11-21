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जम्मू: झिड़ी मेले की तैयारियां जोरों पर, झूले-सजावट और दुकानों से मेले में दिखने लगी रौनक

Nikita Gupta

Updated Sat, 21 Nov 2026 08:20 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 08:20 PM IST







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प्रसिद्ध ऐतिहासिक झिड़ी मेले को लेकर प्रशासन और स्थानीय स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। मेला परिसर में झूले लगाने, रंगाई-पुताई, साफ-सफाई और दुकानों को सजाने का काम जारी है, वहीं दूर-दराज से व्यापारी और खाने-पीने के स्टॉल संचालक पहुंचने लगे हैं, जिससे मेले में धीरे-धीरे रौनक बढ़ रही है। ... और पढ़ें

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