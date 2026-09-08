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जम्मू: बच्छ दुआ के पावन अवसर पर चिनैनी में गूंजी प्रार्थनाएं, बच्चों की लंबी उम्र की कामना

Nikita Gupta

Updated Tue, 08 Sep 2026 04:18 PM IST Updated Tue, 08 Sep 2026 04:18 PM IST







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चिनैनी कस्बे में बच्छ दुआ के पावन अवसर पर महिलाओं ने पूजा-अर्चना कर बच्चों की लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और सलामती की कामना की। इस दौरान महिलाओं ने धार्मिक परंपराओं का पालन करते हुए परिवार और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए दुआएं मांगीं। ... और पढ़ें

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