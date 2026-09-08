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जम्मू-कश्मीर: जीएमसी डोडा में इंटर्न डॉक्टरों का आंदोलन 8वें दिन भी जारी, दबाव के आरोपों से गरमाया मामला

Nikita Gupta

Updated Tue, 08 Sep 2026 04:17 PM IST Updated Tue, 08 Sep 2026 04:17 PM IST

जीएमसी डोडा में मेडिकल और डेंटल इंटर्न डॉक्टरों का लंबित मांगों को लेकर आंदोलन आठवें दिन भी जारी रहा। इंटर्नों ने प्रशासन पर आंदोलन खत्म करने का दबाव बनाने और इंटर्नशिप बढ़ाने की चेतावनी देने का आरोप लगाते हुए मांगों का बातचीत के जरिए समाधान करने की अपील की। ... और पढ़ें

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