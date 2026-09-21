जम्मू-कश्मीर विधानसभा में धक्का-मुक्की: एनएचएम कर्मचारियों के मुद्दे पर भाजपा विधायकों के विरोध के कारण हंगामा

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#WATCH | Srinagar | Uproar and scuffle in J&K Assembly as BJP legislators protest in the House over the issue of NHM employees; CM Omar Abdullah continues to speak in the House amid uproar



NHM employees have protested across J&K, demanding a job policy, job security, retirement… pic.twitter.com/V8Y0sjxHTL — ANI (@ANI) September 21, 2026

NHM कर्मचारियों ने पूरे J&K में विरोध प्रदर्शन किया है और वे नौकरी की पॉलिसी, नौकरी की सुरक्षा, रिटायरमेंट के फायदे, सामाजिक सुरक्षा, EPF कवरेज और अन्य लंबित मुद्दों की मांग कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर विधानसभा का सात दिन का ऑटम सेशन आज शुरू हुआ।विधानसभा के 7 दिन के सेशन के पहले दिन विरोध कर रहे भाजपा विधायकों की ओर इशारा करते हुए डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी ने कहा कि "हमारे मंत्री किसी भी मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये लोग सुनने को तैयार नहीं हैं। मैं जम्मू-कश्मीर के लोगों से अपील करता हूं कि वे भाजपा विधायकों का असली चेहरा देखें, जो नहीं चाहते कि जन-कल्याण के काम हों।"दरअसल, जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता (LoP) सुनील शर्मा की अगुवाई में विपक्षी विधायकों ने NHM कर्मचारियों और जनता से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर केंद्र शासित प्रदेश (UT) की विधानसभा में विरोध प्रदर्शन किया।NHM कर्मचारियों ने नौकरी से जुड़ी पॉलिसी, नौकरी की सुरक्षा, रिटायरमेंट के फायदे, सामाजिक सुरक्षा, EPF कवरेज और अन्य लंबित मुद्दों की मांग को लेकर पूरे J&K में विरोध प्रदर्शन किया है।