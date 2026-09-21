Jammu News: मीन सरकार में लोहे की रॉड से हमला, पिता समेत दो बेटियां घायल
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 02:12 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 02:12 AM IST
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पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट का आरोप, छह लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी
बाड़ी ब्राह्मणा। थाना क्षेत्र के मीन सरकार गांव में पुरानी रंजिश को लेकर एक परिवार पर लोहे की रॉड से हमला करने का मामला सामने आया है। इस घटना में शिकायतकर्ता यशपाल समेत उसकी दोनों बेटियां रानी देवी और आशु देवी घायल हो गईं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर छह लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ घर पर मौजूद था। इसी दौरान पुरानी दुश्मनी को लेकर हमलावर वहां पहुंचे और उनके साथ कथित तौर पर गाली-गलौज शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि विरोध करने पर हमलावरों ने लोहे की रॉड से उस पर हमला कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंचीं उसकी दोनों बेटियों के साथ भी मारपीट की गई, जिससे वे घायल हो गईं। घटना के बाद परिवार के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने शिकायतकर्ता की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर आरोपितों की पहचान बलबीर राम, मुन्ना, बंटी, वीणा, निर्मला और बलविंदर सभी निवासी मीन सरकार के रूप में हुई है।
पुलिस ने सभी छह आरोपितों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। थाना प्रभारी संदीप सिंह चिब के अनुसार, मामले की जांच जारी है और घटनास्थल के आसपास के लोगों से पूछताछ के साथ-साथ उपलब्ध साक्ष्यों को भी जुटाया जा रहा है। पुलिस ने कहा कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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बाड़ी ब्राह्मणा। थाना क्षेत्र के मीन सरकार गांव में पुरानी रंजिश को लेकर एक परिवार पर लोहे की रॉड से हमला करने का मामला सामने आया है। इस घटना में शिकायतकर्ता यशपाल समेत उसकी दोनों बेटियां रानी देवी और आशु देवी घायल हो गईं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर छह लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ घर पर मौजूद था। इसी दौरान पुरानी दुश्मनी को लेकर हमलावर वहां पहुंचे और उनके साथ कथित तौर पर गाली-गलौज शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि विरोध करने पर हमलावरों ने लोहे की रॉड से उस पर हमला कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंचीं उसकी दोनों बेटियों के साथ भी मारपीट की गई, जिससे वे घायल हो गईं। घटना के बाद परिवार के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने शिकायतकर्ता की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर आरोपितों की पहचान बलबीर राम, मुन्ना, बंटी, वीणा, निर्मला और बलविंदर सभी निवासी मीन सरकार के रूप में हुई है।
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पुलिस ने सभी छह आरोपितों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। थाना प्रभारी संदीप सिंह चिब के अनुसार, मामले की जांच जारी है और घटनास्थल के आसपास के लोगों से पूछताछ के साथ-साथ उपलब्ध साक्ष्यों को भी जुटाया जा रहा है। पुलिस ने कहा कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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