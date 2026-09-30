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जम्मू: शहीद सुशील खजूरिया को नमन, मैराथन में दौड़े युवा; दिया देशभक्ति का संदेश

Nikita Gupta

Updated Wed, 30 Sep 2026 05:10 PM IST Updated Wed, 30 Sep 2026 05:10 PM IST







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सांबा के जतवाल संगवाली में शहीद सुशील खजूरिया के शहीदी दिवस पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। मैराथन के माध्यम से शहीद की वीरता और बलिदान को याद करते हुए युवाओं ने देशभक्ति और राष्ट्रप्रेम का संदेश दिया। ... और पढ़ें

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