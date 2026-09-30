कुछ दिनों के लिए गई बेटी नहीं लौटी घर: निकाह के बाद उम्र पर छिड़ा विवाद, पिता ने लगाए गंभीर आरोप

आरोप है कि बेटी के बारे में पूछने पर आरोपी टालमटोल करने लगे। इसके बाद नजदीकी पुलिस चौकी में शिकायत दी। पिता का आरोप है कि कुछ लोगों ने मामला खत्म करने के बदले दस मरला जमीन और दस लाख रुपये देने की पेशकश की। यह भी आरोप है कि बाद में अदालत में संबंधित लोगों की ओर से हलफनामा पेश कर लड़की की उम्र 20 साल बताई गई और निकाहनामा भी पेश किया गया। दावा किया गया कि लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की है और राजोरी में पति के साथ रह रही है। पीड़ित पिता ने स्कूल प्रमाणपत्र के आधार पर बेटी की उम्र 16 साल होने का दावा किया है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और बेटी से मिलवाने की मांग की है। पुलिस के अनुसार मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है।