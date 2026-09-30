कुछ दिनों के लिए गई बेटी नहीं लौटी घर: निकाह के बाद उम्र पर छिड़ा विवाद, पिता ने लगाए गंभीर आरोप
जम्मू में बेटी को बहाने से ले जाने के आरोप के बाद निकाहनामा सामने आने से उम्र और शादी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।
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जम्मू क्षेत्र में रहने वाले एक पिता ने मोहल्ले के कुछ लोगों पर उनकी बेटी को बहाने से अपने साथ ले जाने का आरोप लगाया है। पिता के अनुसार, संबंधित लोगों ने घर में छोटे बच्चों की देखभाल के लिए कुछ दिनों के लिए बेटी को उनके घर भेजने का आग्रह किया था। भरोसा कर बेटी को उनके साथ भेज दिया, लेकिन कई दिन बाद भी वह वापस नहीं लौटी।
आरोप है कि बेटी के बारे में पूछने पर आरोपी टालमटोल करने लगे। इसके बाद नजदीकी पुलिस चौकी में शिकायत दी। पिता का आरोप है कि कुछ लोगों ने मामला खत्म करने के बदले दस मरला जमीन और दस लाख रुपये देने की पेशकश की। यह भी आरोप है कि बाद में अदालत में संबंधित लोगों की ओर से हलफनामा पेश कर लड़की की उम्र 20 साल बताई गई और निकाहनामा भी पेश किया गया। दावा किया गया कि लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की है और राजोरी में पति के साथ रह रही है। पीड़ित पिता ने स्कूल प्रमाणपत्र के आधार पर बेटी की उम्र 16 साल होने का दावा किया है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और बेटी से मिलवाने की मांग की है। पुलिस के अनुसार मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है।