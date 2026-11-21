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कठुआ: बानी में सीजन की पहली बर्फबारी, सफेद चादर में लिपटी पहाड़ियां

Nikita Gupta

Updated Sat, 21 Nov 2026 08:20 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 08:20 PM IST







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कठुआ जिले के बानी क्षेत्र में सीजन की पहली बर्फबारी से पहाड़ों और ऊंचाई वाले इलाकों का नजारा खूबसूरत हो गया है। बर्फ की सफेद चादर से ढकी वादियों ने क्षेत्र की सुंदरता बढ़ा दी है और मौसम में ठंड का असर तेज हो गया है। ... और पढ़ें

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