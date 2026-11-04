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जम्मू: कृषि विज्ञान केंद्र सांबा में सजा करियर काउंसलिंग का मंच, छात्रों को दिखाई भविष्य की राह

Nikita Gupta

Updated Wed, 04 Nov 2026 05:33 PM IST Updated Wed, 04 Nov 2026 05:33 PM IST







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कृषि विज्ञान केंद्र सांबा में छात्र-छात्राओं के लिए करियर काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को करियर के विभिन्न विकल्पों और भविष्य की संभावनाओं के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को सही दिशा चुनने और उज्ज्वल भविष्य बनाने में मार्गदर्शन देना था। ... और पढ़ें

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