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डोडा जिले के शिवा गांव में उपायुक्त कृष्ण लाल की अध्यक्षता में ब्लॉक दिवस आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से संवाद कर उनकी समस्याएं और मांगें सुनीं। इस दौरान क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हुए उनके समयबद्ध समाधान पर जोर दिया गया, ताकि प्रशासन और जनता के बीच बेहतर तालमेल स्थापित हो सके और लोगों को राहत मिले।

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