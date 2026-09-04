{"_id":"6a9aba0bcc44bb33640d2f83","slug":"video-atmosphere-at-evergreen-public-school-steeped-in-the-spirit-of-krishna-on-janmashtami-2026-09-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"Jammu: जन्माष्टमी पर एवरग्रीन पब्लिक स्कूल में कृष्णमय हुआ माहौल, बच्चों ने पेश किए रंगारंग कार्यक्रम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Jammu: जन्माष्टमी पर एवरग्रीन पब्लिक स्कूल में कृष्णमय हुआ माहौल, बच्चों ने पेश किए रंगारंग कार्यक्रम

Nikita Gupta

Updated Fri, 04 Sep 2026 06:01 PM IST Updated Fri, 04 Sep 2026 06:01 PM IST

एवरग्रीन पब्लिक स्कूल में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना और विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस दौरान स्कूली बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दीं और भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप को मनमोहक ढंग से प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। ... और पढ़ें