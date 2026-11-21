{"_id":"6b01af6b97c50f1ce003c6ae","slug":"video-a-reception-ceremony-held-in-naushera-following-the-reappointment-of-surendra-kumar-choudhary-as-deputy-chief-minister-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"डोडा: नौशेरा में सुरेंद्र चौधरी के स्वागत में उमड़े लोग, भव्य समारोह में किया गया अभिनंदन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
डोडा: नौशेरा में सुरेंद्र चौधरी के स्वागत में उमड़े लोग, भव्य समारोह में किया गया अभिनंदन
दोबारा उपमुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद सुरेंद्र कुमार चौधरी के नौशेरा पहुंचने पर भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया जहां सैकड़ों समर्थकों ने फूलों की वर्षा, मालाएं और नारों के साथ उनका अभिनंदन किया। मुख्य बस अड्डे पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने समर्थन के लिए आभार जताया और अपने दो साल के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों की उपलब्धियां गिनाईं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने भी अपने विचार रखे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।