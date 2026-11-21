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दोबारा उपमुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद सुरेंद्र कुमार चौधरी के नौशेरा पहुंचने पर भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया जहां सैकड़ों समर्थकों ने फूलों की वर्षा, मालाएं और नारों के साथ उनका अभिनंदन किया। मुख्य बस अड्डे पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने समर्थन के लिए आभार जताया और अपने दो साल के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों की उपलब्धियां गिनाईं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने भी अपने विचार रखे।

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