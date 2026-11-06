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जम्मू-कश्मीर: बनिहाल-वेरिनाग टॉप पर दर्दनाक हादसा, 300 फीट गहरी खाई में गिरी कार; युवक की मौत
बनिहाल-वेरिनाग टॉप पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में अनंतनाग के उरहनहाल निवासी जुबैर अहमद की मौत हो गई। उनकी सेंट्रो कार सड़क से फिसलकर करीब 300 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर शव बरामद किया गया।
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