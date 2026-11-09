जम्मू: दिवाली की रोशनी में बुझ गए कारोबार, आग प्रभावित व्यापारियों के लिए महबूबा मुफ्ती ने मांगी सरकारी मदद

दमकल व्यवस्था पर भी उठाए सवाल

महबूबा मुफ्ती ने त्योहार के दौरान बाजारों में आग से निपटने के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आग बुझाने के लिए भेजे गए दमकल वाहन छोटे थे, जबकि इस तरह की बड़ी घटना से निपटने के लिए बड़े दमकल वाहनों को मौके पर भेजा जाना चाहिए था। बेहतर इंतजाम होते तो आग को फैलने से रोका जा सकता था।



वहीं, प्रभावित दुकानदारों ने भी दमकल विभाग की शुरुआती कार्रवाई को नाकाफी बताया। उनका आरोप है कि आग लगने के करीब पांच मिनट बाद एक छोटा वाहन मौके पर पहुंचा, लेकिन पानी का दबाव भी पर्याप्त नहीं था। जब तक बड़े दमकल वाहन पहुंचे, तब तक आग काफी फैल चुकी थी। व्यापारियों ने दीपावली जैसे त्योहारों के दौरान बाजारों में विशेष अग्निशमन व्यवस्था करने की मांग की।



दो सप्ताह में दूसरी बड़ी आग से बाजार तबाह

जम्मू में दो सप्ताह से कुछ अधिक समय के भीतर यह दूसरी बड़ी आग की घटना है, जिसमें प्रमुख व्यावसायिक बाजार को भारी नुकसान पहुंचा है। इससे पहले 25 अक्तूबर की रात शिव मार्केट में भीषण आग लगी थी, जो 26 अक्तूबर की सुबह तक जारी रही। इस घटना में कम से कम 40 दुकानें आग की चपेट में आ गई थीं और करोड़ों रुपये की संपत्ति नष्ट हो गई थी।