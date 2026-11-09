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जम्मू-कश्मीर: पांच आपराधिक मामलों में नाम, बार-बार अपराध के आरोप; डोडा में रियाज पर लगा पीएसए

Mon, 09 Nov 2026 03:17 PM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: Nikita Gupta Updated Mon, 09 Nov 2026 03:17 PM IST
सार

डोडा पुलिस ने पांच आपराधिक मामलों में नामजद रियाज अहमद को बार-बार आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप में जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत हिरासत में लिया है।

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Man involved in 'repeated' criminal activities held under PSA in Doda Jammu
जम्मू-कश्मीर पुलिस - फोटो : निकिता गुप्ता

विस्तार
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जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में पुलिस ने बार-बार आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहने वाले एक व्यक्ति को जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत हिरासत में लिया है। आरोपी की पहचान डोडा जिले की महल्ला तहसील के ककरियाल जथेली निवासी रियाज अहमद के रूप में हुई है। उसे हिरासत में लेने के बाद भद्रवाह जिला जेल भेज दिया गया है।

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रियाज अहमद के खिलाफ अलग-अलग समय पर विभिन्न धाराओं के तहत पांच मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में शांति भंग करने, दंगा करने, मारपीट, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, चोट पहुंचाने, गलत तरीके से रोकने और कानूनी आदेशों की अवहेलना जैसे आरोप शामिल हैं।

पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ जन सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए हिरासत का आदेश जारी किया गया। इसके बाद उसे भद्रवाह जिला जेल में रखा गया है।

डोडा पुलिस ने कहा कि जिले में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे पुलिस का सहयोग करें और किसी भी गैरकानूनी गतिविधि की जानकारी नजदीकी पुलिस थाने को दें।
 

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