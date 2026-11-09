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जम्मू: ममता को शर्मसार करने वाली घटना, सतवारी में सड़क किनारे पॉलीथिन में लिपटा मिला नवजात का शव

Mon, 09 Nov 2026 03:22 PM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: Nikita Gupta Updated Mon, 09 Nov 2026 03:22 PM IST
सार

जम्मू के सतवारी इलाके में सड़क किनारे पॉलीथिन में लिपटा नवजात का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात को वहां छोड़ने वाले व्यक्ति की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी है।

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Body of a newborn, wrapped in a polythene bag, found by the roadside in Satwari
जम्मू-कश्मीर पुलिस - फोटो : निकिता गुप्ता

विस्तार
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जम्मू के सतवारी इलाके में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां किसी ने नवजात को पॉलीथिन में लपेटकर सड़क किनारे फेंक दिया। सुबह नवजात मृत अवस्था में मिला। गनीमत रही कि नवजात आवारा कुत्तों का शिकार नहीं हुआ। घटना की सूचना मिलते ही सतवारी पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी।

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पुलिस नवजात को सड़क किनारे फेंकने वाले व्यक्ति की पहचान करने में जुटी है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि नवजात को जन्म के तुरंत बाद यहां छोड़ा गया था या बाद में। पुलिस आसपास के क्षेत्र की जांच कर रही है।

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