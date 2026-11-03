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उधमपुर: लाटी में दो दुकानों में लगी भीषण आग, सामान जलकर राख; जेसीबी से गिरानी पड़ी एक दुकान

Nikita Gupta

Updated Tue, 03 Nov 2026 06:10 PM IST Updated Tue, 03 Nov 2026 06:10 PM IST







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ऊधमपुर के लाटी में पुलिस स्टेशन के पास दो दुकानों में भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। प्रशासन, पुलिस, सीआरपीएफ और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिसके लिए जेसीबी से एक दुकान को गिराना पड़ा। ... और पढ़ें

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