Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Udhampur News ›   jammu kashmir news

Udhampur News: पीएसए के तहत एक को हिरासत में लिया, भद्रवाह जेल भेजा

Tue, 10 Nov 2026 12:26 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 12:26 AM IST
विज्ञापन
jammu kashmir news
डोडा। जिले में कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए डोडा पुलिस ने एक आदतन अपराधी को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जिला जेल भद्रवाह में रखा गया है।
विज्ञापन

पुलिस के अनुसार हिरासत में लिए गए व्यक्ति की पहचान रियाज अहमद पुत्र वली मोहम्मद निवासी ककड़ियाल जठेली, तहसील माहला, जिला डोडा के रूप में हुई है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उक्त व्यक्ति के खिलाफ पिछले वर्षों में विभिन्न धाराओं के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं।
विज्ञापन

पुलिस के मुताबिक वर्ष 2017 में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद वर्ष 2018 और 2019 में भी एफआईआर दर्ज की गई थी। हाल के वर्षों में भी उसके खिलाफ मामले दर्ज होने का उल्लेख करते हुए पुलिस ने बताया कि वर्ष 2025 में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस का कहना है कि विभिन्न मामलों में बार-बार संलिप्तता को देखते हुए और सार्वजनिक शांति एवं व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका के मद्देनजर उसके खिलाफ सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed