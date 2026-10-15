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श्रीनगर: उड़ी के राजेरवानी में भारी भूस्खलन के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग बंद

Thu, 15 Oct 2026 01:18 AM IST
दुष्यंत शर्मा
Dushyant Sharma दुष्यंत शर्मा
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:18 AM IST
Srinagar: landslide at Rajerwani, uri
उत्तरी कश्मीर के बारामुला जिले के सीमांत सब-डिवीजन उड़ी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते राजेरवानी क्षेत्र में भारी भूस्खलन हुआ है। इस आपदा से राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है।
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