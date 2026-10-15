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श्रीनगर: उड़ी के राजेरवानी में भारी भूस्खलन के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग बंद

दुष्यंत शर्मा

Updated Thu, 15 Oct 2026 01:18 AM IST Updated Thu, 15 Oct 2026 01:18 AM IST







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उत्तरी कश्मीर के बारामुला जिले के सीमांत सब-डिवीजन उड़ी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते राजेरवानी क्षेत्र में भारी भूस्खलन हुआ है। इस आपदा से राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है। ... और पढ़ें

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