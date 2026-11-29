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इस दौरान पुलिस स्टेशन पट्टन की एक टीम ने बाजार में सिम कार्ड बेचने वाले दुकानदारों के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। पुलिस ने सिम कार्ड की बिक्री और जारी करने से संबंधित निर्धारित नियमों एवं दिशा-निर्देशों के पालन की जांच की।पुलिस टीम ने विक्रेताओं को निर्धारित नियमों और कानूनी प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सिम कार्ड के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाना और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना है।