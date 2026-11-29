Srinagar News: पट्टन में सिम कार्ड विक्रेताओं की जांच और सत्यापन अभियान चलाया
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:13 AM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:13 AM IST
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बारामुला। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने तथा दूरसंचार सेवाओं के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से बारामुला पुलिस ने पट्टन की मेन मार्केट में सिम कार्ड विक्रेताओं की जांच और सत्यापन अभियान चलाया।
इस दौरान पुलिस स्टेशन पट्टन की एक टीम ने बाजार में सिम कार्ड बेचने वाले दुकानदारों के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। पुलिस ने सिम कार्ड की बिक्री और जारी करने से संबंधित निर्धारित नियमों एवं दिशा-निर्देशों के पालन की जांच की।
पुलिस टीम ने विक्रेताओं को निर्धारित नियमों और कानूनी प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सिम कार्ड के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाना और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना है।
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इस दौरान पुलिस स्टेशन पट्टन की एक टीम ने बाजार में सिम कार्ड बेचने वाले दुकानदारों के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। पुलिस ने सिम कार्ड की बिक्री और जारी करने से संबंधित निर्धारित नियमों एवं दिशा-निर्देशों के पालन की जांच की।
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पुलिस टीम ने विक्रेताओं को निर्धारित नियमों और कानूनी प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सिम कार्ड के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाना और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना है।
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