श्रीनगर में शनिवार रात न्यूनतम तापमान माइनस दो डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया शुक्रवार रात यह माइनस 2.4 डिग्री था। घाटी के कई इलाकों में सुबह और रात के समय घना कोहरा छाया रहा जिससे ठंड और बढ़ गई।



पहलगाम घाटी का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां न्यूनतम तापमान माइनस 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पिछली रात यहां तापमान माइनस 3.2 डिग्री था। दक्षिण कश्मीर के काजीगुंड में न्यूनतम तापमान माइनस दो डिग्री, उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में माइनस 1.4 डिग्री और गुलमर्ग में शून्य डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।



मौसम विभाग के अनुसार तीन से आठ दिसंबर के बीच जम्मू-कश्मीर में रुक-रुककर बारिश होने की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी, जबकि मैदानी क्षेत्रों में शुरुआत में बारिश हो सकती है। तापमान में और गिरावट आने पर मैदानी इलाकों में भी बर्फ गिरने की संभावना है।



चार और पांच दिसंबर को कश्मीर संभाग के मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी हो सकती है, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मध्यम से भारी बर्फबारी के आसार हैं। इससे घाटी में ठंड और बढ़ सकती है।