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बोर्ड ने बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को अनिवार्य कर दिया है। प्रमाणीकरण के बाद एडमिट कार्ड पर होलोग्राम लगाया जाएगा। बिना बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण होलोग्राम के उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। जेकेएसएसबी ने मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, कैमरा, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक पेन और अन्य स्टोरेज या रिकॉर्डिंग उपकरण सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक और संचार उपकरणों पर सख्त प्रतिबंध लगाया है। प्रिंटेड या हस्तलिखित सामग्री, नोट्स, किताबें, हैंडबैग, पर्स, गहने और अनुचित साधनों के लिए इस्तेमाल हो सकने वाली अन्य वस्तुएं भी प्रतिबंधित हैं।बोर्ड ने चेतावनी दी है कि किसी भी प्रतिबंधित वस्तु का होना, चाहे उसका इस्तेमाल हुआ हो या नहीं, अनुचित साधन माना जाएगा, जिससे उम्मीदवारी रद्द होगी और लागू नियमों और कानून के तहत आगे की कार्रवाई होगी। हालांकि धार्मिक महत्व वाली वास्तविक वस्तुओं या प्रतीकों को सुरक्षा जांच और तलाशी के अधीन अनुमति दी जाएगी। प्रतिरूपण, परीक्षा के दौरान सहायता का आदान-प्रदान, प्रतिबंधित वस्तुएं रखना, आवंटित सीट बदलना, बिना अनुमति परीक्षा हॉल छोड़ना या निरीक्षकों के निर्देशों की अवज्ञा करने पर भी उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराया जा सकता है या डिबार किया जा सकता है। बोर्ड ने आगे स्पष्ट किया है कि मोटे सोल वाले जूते और बड़े धातु के बटन या छिपी हुई जेबों वाले कपड़ों को परीक्षा केंद्रों के अंदर अनुमति नहीं दी जाएगी।एडमिट कार्ड की तस्वीरों में गड़बड़ी के मामले में उम्मीदवारों को तुरंत जम्मू या श्रीनगर में जेकेएसएसबी केंद्रीय कार्यालय से संपर्क करने या ssbjk-grievancejk.gov.in पर ईमेल के माध्यम से मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्रों पर फोटो मिसमैच के संबंध में कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। जेकेएसएसबी ने उम्मीदवारों के लिए वैध एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी के साथ स्व-घोषणा, मूल वैध फोटो पहचान प्रमाण और नाम और तारीख वाले दो हालिया रंगीन फोटो ले जाना अनिवार्य कर दिया है। फोटो छह महीने से पुराने नहीं होने चाहिए। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि स्कैन किए गए या फोटोकॉपी किए गए एडमिट कार्ड स्वीकार नहीं किए जाएंगे और मूल प्रिंटेड एडमिट कार्ड परीक्षा के बाद परीक्षा अधिकारियों द्वारा एकत्र और रखा जाएगा। उम्मीदवारों को महत्वपूर्ण निर्देशों वाले पृष्ठ सहित एडमिट कार्ड के दोनों पृष्ठ डाउनलोड करने की भी सलाह दी गई है।बढ़ी हुई सुरक्षा व्यवस्था के तहत, परीक्षा सख्त सीसीटीवी निगरानी में आयोजित की जाएगी, जिसमें परीक्षा केंद्रों पर सिग्नल जैमर, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और फेशियल रिकग्निशन सिस्टम तैनात होंगे। तलाशी और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद और परीक्षा हॉल में प्रवेश से पहले उम्मीदवारों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जाएगी। उम्मीदवारों को केवल एक पारदर्शी पानी की बोतल, 50 मिली तक का हैंड सैनिटाइजर, एक साधारण काला या नीला बॉलपॉइंट पेन, स्व-घोषणा के साथ प्रिंटेड एडमिट कार्ड, अतिरिक्त पासपोर्ट आकार की तस्वीरें और मूल वैध फोटो पहचान पत्र ले जाने की अनुमति होगी। स्वीकार्य पहचान दस्तावेजों में पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, फोटो वाला आधार कार्ड, प्रिंटेड ई-आधार, सरकारी पीएसयू कर्मचारी आईडी और कॉलेज या विश्वविद्यालय आईडी शामिल हैं। पहचान दस्तावेजों की फोटोकॉपी भले ही सत्यापित हो, स्वीकार नहीं की जाएगी। बोर्ड ने उम्मीदवारों को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल किसी के साथ साझा न करने और अपडेट के लिए नियमित रूप से अपनी आधिकारिक वेबसाइट http://www.jkssb.nic.in चेक करने का भी निर्देश दिया है। गेट बंद होने के बाद किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही परीक्षा पूरी होने से पहले परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति होगी। जेकेएसएसबी परीक्षा नियंत्रक ने सभी सब-इंस्पेक्टर उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दी हैं और उम्मीद जताई है कि उनका समर्पण और दृढ़ता उन्हें लोक सेवा में कॅरिअर बनाने में सफलता दिलाएगी।