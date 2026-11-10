अमर उजाला पर देखें हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर

{"_id":"6af2cca6901aa74b4e0d66dc","slug":"video-dehradundevotees-danced-to-the-tunes-of-devotional-songs-bhajans-during-govardhan-puja-the-event-took-place-at-the-chaitanya-gadiya-math-temple-located-on-dl-road-2026-11-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"गोवर्धन पूजा पर भजनों की धुन पर झूमे श्रद्धालु, डीएल रोड स्थित चैतन्य गाड़िया मठ मंदिर में हुआ आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}