HP Big News: मौसम बदलेगा, कांगड़ा में महिला की मौत, 11 नवंबर को हिमाचल में सार्वजनिक अवकाश; सभी बड़ी खबरें
हिमाचल प्रदेश में 10 नवंबर को मौसम, स्वास्थ्य, परिवहन, पशुपालन और विदेश में प्रदेश की पहचान से जुड़ी पांच अहम खबरें सामने आई हैं। पढ़ें, प्रदेश की दिनभर की प्रमुख खबरों को।
विस्तार
हिमाचल प्रदेश में मौसम के बदलते मिजाज के बीच कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए हैं। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। कांगड़ा जिले में 34 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। वहीं, त्योहारों के बाद यात्रियों की सुविधा के लिए एचआरटीसी ने अतिरिक्त बसें चलाने की योजना बनाई है। इसके अलावा पशुपालन को मजबूत करने के लिए राजस्थान की उन्नत नस्ल की बकरियां हिमाचल लाई जाएंगी। मंडी जिले के अभिषेक अवस्थी ने ऑस्ट्रेलिया में महापौर बनकर प्रदेश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। आइए जानते हैं प्रदेश की दिनभर की प्रमुख खबरों को विस्तार से।
हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। नवंबर के दूसरे सप्ताह में प्रदेश के मध्य और ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के 10 नवंबर को जारी पूर्वानुमान के अनुसार 12 और 13 नवंबर को प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम ज्यादा सक्रिय रह सकता है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर
कांगड़ा जिले में एक 34 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। महिला अपने घर के बाथरूम में बेसुध अवस्था में मिली थीं। परिजन उन्हें उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है। महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका पता लगाने के लिए पुलिस जांच कर रही है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर
हिमाचल प्रदेश में पशुपालन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राजस्थान की उन्नत नस्ल की बकरियों को लाने की योजना बनाई जा रही है। रामपुर बुशहर से जुड़ी इस पहल का उद्देश्य प्रदेश के पशुपालकों को बेहतर उत्पादन वाली नस्लों से जोड़ना है। उन्नत नस्ल की बकरियों से कम चारे में बेहतर उत्पादन प्राप्त करने की उम्मीद है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पशुपालकों को अतिरिक्त आय का साधन मिल सकता है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से ताल्लुक रखने वाले अभिषेक अवस्थी ने ऑस्ट्रेलिया में प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्हें ऑस्ट्रेलिया के ग्रेटर बेंडिगो शहर का पहला भारतीय मूल का महापौर चुना गया है। अभिषेक अवस्थी ने 9 नवंबर को महापौर पद की शपथ ली। उनका कार्यकाल वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित एक साल का होगा। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर
हिमाचल प्रदेश सरकार ने भैया दूज के अवसर पर 11 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने 10 नवंबर को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। यह अवकाश सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और शिक्षण संस्थानों पर लागू होगा। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर