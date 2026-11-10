HP Big News: मौसम बदलेगा, कांगड़ा में महिला की मौत, 11 नवंबर को हिमाचल में सार्वजनिक अवकाश; सभी बड़ी खबरें

हिमाचल प्रदेश में मौसम के बदलते मिजाज के बीच कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए हैं। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। कांगड़ा जिले में 34 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। वहीं, त्योहारों के बाद यात्रियों की सुविधा के लिए एचआरटीसी ने अतिरिक्त बसें चलाने की योजना बनाई है। इसके अलावा पशुपालन को मजबूत करने के लिए राजस्थान की उन्नत नस्ल की बकरियां हिमाचल लाई जाएंगी। मंडी जिले के अभिषेक अवस्थी ने ऑस्ट्रेलिया में महापौर बनकर प्रदेश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। आइए जानते हैं प्रदेश की दिनभर की प्रमुख खबरों को विस्तार से।

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