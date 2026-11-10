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हिमाचल में मौसम के दो रंग: मैदानों में गर्मी का अहसास, पहाड़ों पर बारिश-बर्फबारी की दस्तक

Tue, 10 Nov 2026 01:58 PM IST
Ankesh Dogra न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Ankesh Dogra Updated Tue, 10 Nov 2026 01:58 PM IST
सार

हिमाचल प्रदेश में नवंबर के दूसरे सप्ताह में मौसम करवट लेने की तैयारी में है। जहां मैदानी क्षेत्रों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है, वहीं मध्य और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बारिश तथा बर्फबारी की संभावना जताई गई है। 12 और 13 नवंबर को कुछ जिलों में गरज-चमक और तेज हवाओं को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी की है।

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हिमाचल मौसम अपडेट। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश में नवंबर का मौसम अपने अलग-अलग रंग दिखा रहा है। कहीं दिन के समय धूप और अपेक्षाकृत गर्मी का एहसास हो रहा है, तो कहीं ऊंचे पहाड़ों में तापमान जमाव बिंदु के आसपास पहुंच गया है। अब मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान ने आने वाले दिनों में पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम बदलने के संकेत दिए हैं। 12 और 13 नवंबर को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है।

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मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से 10 नवंबर को जारी दैनिक मौसम बुलेटिन के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहा। अधिकांश मौसम केंद्रों पर न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव दर्ज नहीं किया गया। हालांकि, कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 6 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रहा।
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ऊना में 32 डिग्री, कुकुमसेरी में पारा माइनस में
प्रदेश के तापमान में क्षेत्र के हिसाब से बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, 10 नवंबर को सबसे कम न्यूनतम तापमान कुकुमसेरी में माइनस 1.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, इससे एक दिन पहले ऊना में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ था।
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ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान माइनस 1 से 9 डिग्री, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 7 से 13 डिग्री और निचले पहाड़ी तथा मैदानी इलाकों में 8 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। अधिकतम तापमान की बात करें तो ऊंचे क्षेत्रों में 14 से 18 डिग्री, मध्य पर्वतीय इलाकों में 20 से 28 डिग्री और मैदानी क्षेत्रों में 25 से 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

12 और 13 नवंबर को बदल सकता है मौसम
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 12 और 13 नवंबर को प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इससे पहले 10, 11 और 14 नवंबर को भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना जताई गई है। सप्ताह के शेष दिनों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है।

क्षेत्रवार पूर्वानुमान के मुताबिक, मैदानी और निचले पर्वतीय इलाकों में 12 और 13 नवंबर को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी इन दोनों दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। वहीं, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में 10 से 14 नवंबर तक अलग-अलग स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है।

इन जिलों में गरज-चमक और तेज हवाओं की चेतावनी
मौसम विभाग ने 12 नवंबर को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों में एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है।

13 नवंबर को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में भी कुछ स्थानों पर ऐसी मौसमी गतिविधियां हो सकती हैं। बुलेटिन में लाहौल-स्पीति और किन्नौर जिलों में 12 और 13 नवंबर को तेज हवाएं चलने की संभावना का भी उल्लेख किया गया है।

तापमान में पहले बढ़ोतरी, फिर गिरावट के संकेत
तापमान को लेकर मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इसके बाद अगले दो से तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे 2 से 3 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। अधिकतम तापमान में भी अगले 48 घंटों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद अगले दो से तीन दिनों में इसमें 2 से 5 डिग्री तक गिरावट आने का अनुमान है।

खराब मौसम में सावधानी बरतने की सलाह
मौसम विभाग ने गरज-चमक और तेज हवाओं की स्थिति में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने, बिजली के उपकरणों के प्लग निकालने और बिजली के सुचालक पदार्थों से दूरी बनाए रखने को कहा गया है।

किसानों और बागवानों को फसलों को सहारा देने तथा कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थान पर रखने या तिरपाल से ढककर बांधने की सलाह दी गई है। तेज हवाओं के दौरान कमजोर ढांचों, छतों और उड़ने वाली वस्तुओं से भी सावधान रहने को कहा गया है।



फिलहाल प्रदेश में मौसम का मिजाज क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग बना हुआ है। आने वाले दिनों में ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश से सर्दी का असर बढ़ सकता है।
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