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हिमाचल: कांगड़ा में बाथरूम में बेसुध मिली 34 वर्षीय महिला, अस्पताल में मृत घोषित

Tue, 10 Nov 2026 02:51 PM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, लंबागांव (कांगड़ा)।
संवाद न्यूज एजेंसी, लंबागांव (कांगड़ा)। Published by: Ankesh Dogra Updated Tue, 10 Nov 2026 02:51 PM IST
सार

कांगड़ा जिले के जगणी गांव में मंगलवार सुबह 34 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला बाथरूम में बेसुध मिली थी, जिसके बाद उसे जयसिंहपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

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kangra 34 year old woman found unconscious in bathroom dies
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : AI

विस्तार
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कांगड़ा जिले के लंबागांव खंड की अपर लंबागांव पंचायत के जगणी गांव में मंगलवार सुबह एक 34 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला घर के बाथरूम में बेसुध अवस्था में मिली थी। परिजन उसे तुरंत जयसिंहपुर अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका की पहचान ज्योति कुमारी (34) पत्नी नरेंद्र कुमार निवासी गांव जगणी, डाकघर अपर लंबागांव के रूप में हुई है। वह अपने पीछे दो छोटे बच्चों को छोड़ गई हैं। उनका बेटा सातवीं कक्षा और बेटी पहली कक्षा में पढ़ती है। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है।

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सास के घर लौटने पर चला पता
जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह ज्योति की सास किसी काम से गांव के एक घर गई हुई थीं, जबकि उनके ससुर भैंसों को लेकर घासनियों में गए थे। मृतका के पति नरेंद्र कुमार जयसिंहपुर अस्पताल में एंबुलेंस चालक हैं और घटना के समय ड्यूटी पर थे। सुबह करीब 10 बजे जब सास घर लौटीं तो ज्योति उन्हें कहीं दिखाई नहीं दीं। आवाज लगाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद वह बाथरूम की ओर गईं, जहां ज्योति बेसुध अवस्था में पड़ी मिलीं।

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अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित
बहू को इस हालत में देखकर सास ने आसपास के पड़ोसियों को बुलाया और उनके पति को भी फोन कर सूचना दी। इसके बाद ज्योति को एंबुलेंस के माध्यम से जयसिंहपुर अस्पताल पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया गया है कि मृतका का मायका लंबागांव क्षेत्र के ठेहड़ू गांव में है। उनके मायके वाले वर्तमान में पंजाब के संगरूर में रहते हैं। घटना के समय दोनों बच्चे अपने ताया-ताई के साथ जालंधर गए हुए थे।

पुलिस ने कब्जे में लिया शव, जांच जारी
सूचना मिलने पर लंबागांव पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका पता पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा। मामले की पुष्टि डीएसपी बैजनाथ संदीप शर्मा ने की है।
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