हिमाचल: कांगड़ा में बाथरूम में बेसुध मिली 34 वर्षीय महिला, अस्पताल में मृत घोषित

कांगड़ा जिले के लंबागांव खंड की अपर लंबागांव पंचायत के जगणी गांव में मंगलवार सुबह एक 34 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला घर के बाथरूम में बेसुध अवस्था में मिली थी। परिजन उसे तुरंत जयसिंहपुर अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका की पहचान ज्योति कुमारी (34) पत्नी नरेंद्र कुमार निवासी गांव जगणी, डाकघर अपर लंबागांव के रूप में हुई है। वह अपने पीछे दो छोटे बच्चों को छोड़ गई हैं। उनका बेटा सातवीं कक्षा और बेटी पहली कक्षा में पढ़ती है। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है।

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सास के घर लौटने पर चला पता

जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह ज्योति की सास किसी काम से गांव के एक घर गई हुई थीं, जबकि उनके ससुर भैंसों को लेकर घासनियों में गए थे। मृतका के पति नरेंद्र कुमार जयसिंहपुर अस्पताल में एंबुलेंस चालक हैं और घटना के समय ड्यूटी पर थे। सुबह करीब 10 बजे जब सास घर लौटीं तो ज्योति उन्हें कहीं दिखाई नहीं दीं। आवाज लगाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद वह बाथरूम की ओर गईं, जहां ज्योति बेसुध अवस्था में पड़ी मिलीं।