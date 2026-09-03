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श्री जन्माष्टमी के पावन अवसर पर गुरुवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कोटला कलां स्थित श्री राधा-कृष्ण मंदिर पहुंचे। हेलिकॉप्टर से झलेड़ा पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने मंदिर में भगवान राधा-कृष्ण के दर्शन कर पूजा-अर्चना की तथा राष्ट्रीय संत बाबा बाल जी महाराज और कथा वाचक गौरदास जी महाराज से आशीर्वाद लिया। इस दौरान बाबा बाल जी महाराज ने मुख्यमंत्री को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया तथा फरवरी में आयोजित होने वाले वार्षिक धार्मिक सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सनातन संस्कृति और धार्मिक विरासत को मजबूती मिली है। उन्होंने अयोध्या श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, केदारनाथ और महाकाल लोक जैसे धार्मिक स्थलों के विकास को देश की गौरवशाली विरासत से जोड़ते हुए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

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