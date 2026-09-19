सार्वजनिक वितरण प्रणाली: उपभोक्ता ने छह माह से राशन नहीं लिया तो राशन कार्ड अस्थायी तौर पर होगा बंद

उपयोग में नहीं आ रहे राशन कार्डों की जांच की जाएगी

इसके आधार पर लंबे समय से उपयोग में नहीं आ रहे राशन कार्डों की जांच की जाएगी। राशन व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ डुप्लीकेट लाभार्थियों की पहचान करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। आधार आधारित क्रॉस-मैचिंग के माध्यम से एक से अधिक स्थानों पर दर्ज लाभार्थियों की पहचान की जाएगी। हालांकि, किसी राशन कार्ड को स्थायी रूप से हटाने से पहले संबंधित लाभार्थी को 90 दिन का अवसर दिया जाएगा। इस अवधि में वह ई-केवाईसी पूरी करवाने के साथ क्षेत्रीय सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करवा सकेगा। सत्यापन के बाद पात्र पाए जाने पर लाभार्थी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ जारी रखा जाएगा।